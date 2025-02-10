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МИД РФ: Запад «накачивает» Украину оружием, несмотря на заявления о переговорах

МИД РФ: Запад говорит о переговорах по Украине, но продолжает вооружать Киев
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MFA Russia/Global Look Press

Западные страны активизировали риторику о необходимости возобновления переговоров по Украине, однако продолжают масштабные поставки оружия Киеву. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в интервью «Известиям».

«В последние недели от США и их союзников звучат призывы к скорейшему политико-дипломатическому урегулированию. Но эти заявления остаются на уровне публичных выступлений — официальных обращений к России нет», — подчеркнул дипломат.

При этом, по его словам, Запад продолжает «накачивать нацистский режим в Киеве вооружениями», что сводит на нет любые мирные инициативы.

Галузин напомнил, что за три года конфликта страны НАТО вложили в военную помощь Украине около $200 млрд.

«Этот факт мы учитываем при формировании нашей внешней политики. Доверия к западным партнерам нет, пока их действия противоречат заявлениям», — добавил он.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассчитывает завершить боевые действия к 2025 году, если западные партнеры усилят давление на Россию.

Ранее в США заявили, что Путин «как никогда близок» к достижению целей на Украине.

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