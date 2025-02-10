Зеленский оценил шансы на окончание конфликта в 2025 году

Зеленский заявил о шансах на окончание конфликта на Украине в 2025 году

Украина рассчитывает завершить боевые действия к 2025 году, если западные партнеры усилят давление на Россию. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в беседе с ITV News.

«Мы искренне надеемся, что в следующем году союзники найдут ресурсы, чтобы заставить [президента РФ Владимира] Путина прекратить войну. Это наш главный приоритет», — подчеркнул он.

Зеленский также выразил мнение, что экс-президент США Дональд Трамп заинтересован в быстром урегулировании.

«Он сильный лидер, но важно, чтобы его действия были согласованы с Европой и носили решительный характер», — сказал он.

Владимир Зеленский заявил, что согласен вести переговоры в любом формате, если Европа и США «не кинут» Украину. Так он ответил на вопрос о возможной встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Ранее Зеленский уже заявлял о готовности к контактам с Москвой, однако в Кремле его слова называли пустыми. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее условия Зеленского по прекращению конфликта назвали провокацией.