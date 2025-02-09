AP: Путин как никогда близок к достижению целей на Украине

Россия добивается устойчивых успехов в ходе конфликта на Украине, а президент Владимир Путин «как никогда близок» к достижению целей, поставленных в начале СВО. Об этом пишет Associated Press (AP) со ссылкой на экспертов.

Как следует из текста, ВС РФ «добиваются устойчивого прогресса на поле боя», в то время как ВСУ борются с нехваткой людей и оружия на фоне возможной остановки помощи от США.

В материале утверждается, что президент России «как никогда близок к достижению целей» в ходе конфликта, «не имея особых стимулов садиться за стол переговоров, как бы президент США Дональд Трамп ни уговаривал его или ни угрожал ему».

«Трамп хвастается своим мастерством заключения сделок, но Путин не откажется так просто от того, что он считает исконными землями России на Украине, и не упустит шанс наказать Запад и подорвать его альянсы и безопасность, вынудив Киев придерживаться политики нейтралитета», — говорится в тексте.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждался украинский конфликт. По словам Трампа, у него есть «конкретный план» по прекращению боевых действий, и он надеется на скорое урегулирование. Он также отметил, что у него «всегда были хорошие отношения с Путиным», и заявил, что российский лидер хочет остановить конфликт.

Ранее стало известно, почему Трамп занял агрессивную позицию к РФ и «недоволен» Путиным.