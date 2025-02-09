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СМИ утверждают, что Трамп создает нового внутреннего врага США

Pais: Трамп хочет превратить США в «курорт для белых»
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Julia Demaree Nikhinson/AP

Президент США Дональд Трамп хочет превратить Соединенные Штаты «в курорт для белых». Об этом сообщает El Pais.

В публикации отмечается, что Трамп создает нового внутреннего врага США — латиноамериканского мигранта, которого «необходимо идентифицировать, пометить и выгнать с территории страны».

По словам куратора по вопросам безопасности границ Соединенных Штатов Тома Хомана, только за первую неделю президентства Трампа из США были депортированы более 4 тыс. мигрантов.

20 января Трамп выступил перед своими сторонниками в Вашингтоне с речью, в которой он пообещал «пресечь проникновение» нелегальных мигрантов на территорию страны через границу с Мексикой. Во время инаугурационной речи в центральном зале конгресса США Трамп заявил, что введет режим чрезвычайной ситуации в связи с ситуацией на границе с Мексикой и отправит туда войска.

Позже администрация Трампа разрешила депортировать нелегальных мигрантов без суда, а также объявила о возобновлении программы «Оставайтесь в Мексике», которая была отменена его предшественником Джо Байденом.

Ранее стали известны предпочтения американцев по депортации мигрантов.

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