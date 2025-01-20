Стали известны предпочтения американцев по депортации мигрантов

Американцы накануне инаугурации избранного президента США Дональда Трампа ожидают, что в первую очередь он после прихода к власти будет депортировать мексиканцев, венесуэльцев и сальвадорцев. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на опрос компании J.L. Partners.

Согласно данным опроса, 23% американцев считают, что Трамп должен начать массовые депортации нелегальных мигрантов. Первыми, по мнению американцев, он должен депортировать из страны мексиканцев, венесуэльцев и сальвадорцев. За это проголосовали 30%, 26% и 22% опрошенных соответственно. На четвертом месте — китайцы (19% опрошенных), на пятом — колумбийцы (17%).

Опрос проводился 10-12 января среди 1009 зарегистрированных избирателей в США.

В преддверии церемонии инаугурации Трамп выступил перед своими сторонниками в Вашингтоне с речью, в которой он пообещал «пресечь проникновение» нелегальных мигрантов на территорию страны через границу с Мексикой.

Ранее сообщалось, что власти США засыплют тайный туннель, обнаруженный на границе США и Мексики.