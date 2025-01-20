Трамп пообещал «остановить вторжение» в США

Избранный президент США Дональд Трамп в ходе митинга своих сторонников в Вашингтоне в канун инаугурации пообещал «остановить вторжение» нелегальных мигрантов на границе с Мексикой. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы должны направить нашу страну на правильный курс. К тому моменту, как в понедельник вечером зайдет солнце, вторжение через наши границы прекратится», — сказал избранный глава Белого дома.

Также Трамп пообещал, что его администрация «разблокирует» добычу нефти в Соединенных Штатах.

20 января состоится инаугурация избранного президента США. 17 января Трамп подтвердил, что основная часть мероприятия состоится в ротонде Капитолия, а не на открытом воздухе, как планировалось ранее. Такое решение было принято из-за ожидаемых холодов.

Газета The Washington Post сообщала, что тысячи американских граждан были застигнуты врасплох решением Трампа перенести место своей инаугурации. По данным издания, сотрудники правоохранительных органов созвали экстренные заседания.

Ранее в России связали стягивание техники ВСУ к Судже с инаугурацией Трампа.