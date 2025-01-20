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Трамп введет режим ЧС на границе с Мексикой

Трамп введет режим ЧС из-за ситуации на границе с Мексикой и направит туда войска

Дональд Трамп заявил, что введет общенациональный режим ЧС из-за обстановки на границе с Мексикой и отправит туда войска, чтобы «остановить вторжение нелегальных мигрантов». Трансляцию ведет телеканал C-SPAN.

«Сегодня я подпишу ряд исторических указов, с помощью которых мы начнем полное восстановление Америки и революцию здравого смысла, — сказал президент, выступая с речью в центральном зале конгресса — Ротонде.

В первую очередь Трамп объявит чрезвычайное положение на южной границе США.

В преддверии церемонии инаугурации Трамп выступил перед своими сторонниками в Вашингтоне с речью, в которой он пообещал «пресечь проникновение» нелегальных мигрантов на территорию страны через границу с Мексикой.

Впервые за 40 лет инаугурация проходит не на открытом воздухе на ступенях Капитолия США, а под крышей закрытой ротонды. Официально ее перенесли из-за наступления 20-градусных морозов, но погода не должна быть настолько холодной — считается, что Трамп опасается покушения на свою жизнь или акций протеста.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее стали известны предпочтения американцев по депортации мигрантов.

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