Путин встретится с Хинштейном

Российский президент Владимир Путин 5 февраля встретится в Кремле с врио главы Курской области Александром Хинштейном. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Президент работает в Кремле, сегодня он будет заниматься делами Курской области... Сегодня с докладом у президента будет исполняющий обязанности губернатора... Александр Хинштейн. Обо всех делах этого важного региона пойдет речь», — сказал пресс-секретарь Путина.

18 января Хинштейн заявил, что у него нет доверия к чиновникам Курской области. По его мнению, «очень многие» должны ответить за то, что в регионе «происходило, и за коррупционные, в том числе, схемы».

Губернатор также сказал, что материалы с информацией о деятельности некоторых местных чиновников уже переданы в правоохранительные органы для дальнейших разбирательств.

21 января врио замглавы Курской области Стародубцев покинул пост по состоянию здоровья.

Ранее украинские военные атаковали здание администрации в Курской области.