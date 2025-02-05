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Украинские военные атаковали здание администрации в Курской области

Хинштейн: ВСУ сбросили взрывное устройство на администрацию Беловского района
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Serhii Nuzhnenko/Reuters

Украинские военнослужащие сбросили взрывное устройство на здание администрации Беловского района Курской области. Об этом в своем Telegram-канале написал временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар в ночь на 5 февраля. В результате в здании оказались выбиты окна и поврежден фасад.

«Из-за атаки также повреждения получил автомобиль», — говорится в заявлении.

Хинштейн добавил, что никто из местных жителей не пострадал.

Как отметил врио губернатора, украинские военнослужащие продолжают попытки разрушить объекты на территории Курской области. В связи с этим он призвал граждан не возвращаться в приграничные районы до тех пор, пока в соответствующих населенных пунктах не станет безопасно.

3 февраля дрон ВСУ атаковал электрическую подстанцию в городе Рыльске, расположенном в Курской области. Из-за этого в населенном пункте и его окрестностях произошло частичное отключение света. На место происшествия вместе с сотрудниками аварийных служб приезжал временно исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства региона Александр Мулевин.

Ранее министерство обороны РФ сообщило о целенаправленном ударе ВСУ по интернату в курском городе Судже.

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Атаки на Курскую область
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