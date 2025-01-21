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Врио замгубернатора Курской области покидает пост по состоянию здоровья

Врио замглавы Курской области Стародубцев покинул пост по состоянию здоровья
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Илья Питалев/РИА Новости

Временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Курской области Сергей Стародубцев ушел с поста 20 января. Врио главы региона Александр Хинштейн подписал соответствующие документы, сообщили в пресс-службе областного правительства.

По ее информации, чиновник покинул должность по собственному желанию в связи с состоянием здоровья.

В пресс-службе также заявили и о других кадровых изменениях в Курской области. Так, с 14 января врио министра информации и общественных коммуникаций региона назначили Михаила Шумакова. С 13 января должности врио советников губернатора Курской области заняли Антон Черемисинов и Виктория Пенькова.

18 января Хинштейн заявил, что у него нет доверия к чиновникам Курской области. По его мнению, «очень многие» должны ответить за то, что в регионе «происходило, и за коррупционные, в том числе, схемы».

Губернатор также сказал, что материалы с информацией о деятельности некоторых местных чиновников уже переданы в правоохранительные органы для дальнейших разбирательств.

Ранее Хинштейн запретил курским чиновникам чистить комментарии в соцсетях.

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