МИД России: еще один погибший в авиакатастрофе в США мог быть россиянином

Захарова: еще один погибший в авиакатастрофе в США мог быть гражданином России

У трех жертв авиакатастрофы в Соединенных Штатах были паспорта РФ, данные по еще одной жертве трагедии проверяются. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

«У трех жертв этой авиационной катастрофы, по информации нашего посольства, есть российские паспорта. В отношении еще одного человека, четвертого, есть понимание, что российский паспорт мог быть», — отметила она.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что пилоты вертолета, столкнувшегося с пассажирским самолетом в Вашингтоне, виновны в авиакатастрофе.

Пассажирский самолет Bombardier CRJ700, выполнявший рейс из Канзаса, столкнулся в воздухе с военным вертолетом Sikorsky H-60, совершавшим тренировочный полет, во время захода на посадку в аэропорту имени Рейгана 30 января.

Оба воздушных судна упали в реку Потомак. Выжить в авиакатастрофе никому не удалось. Среди пассажиров самолета находились чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также советская фигуристка Инна Волянская.

Ранее выяснилось, что на смене диспетчеров в аэропорту Вашингтона не хватало людей.