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Трамп назвал виновных в столкновении вертолета и самолета в США

Трамп назвал пилотов вертолета виновными в столкновении с самолетом в Вашингтоне
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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что пилоты вертолета, столкнувшегося с пассажирским самолетом в Вашингтоне, виновны в авиакатастрофе. Его слова передает РИА Новости.

«Возможно, виноваты сами пилоты. Они должны были видеть [самолет]», — сказал Трамп.

Как отмечает агентство, американский лидер, не дождавшись официальных результатов расследования произошедшего, уже выдвинул несколько своих версий. Трамп допустил, что очки ночного видения пилотов вертолета могли «исказить» их обзор.

Пассажирский самолет Bombardier CRJ700, выполнявший рейс из Канзаса, столкнулся в воздухе с военным вертолетом Sikorsky H-60, совершавшим тренировочный полет, во время захода на посадку в аэропорту имени Рейгана 30 января.

Оба воздушных судна упали в реку Потомак. Выжить в авиакатастрофе никому не удалось. Среди пассажиров самолета находились чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также советская фигуристка Инна Волянская.

Ранее Трамп сообщил, что не обсуждал авиакатастрофу с Путиным.

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