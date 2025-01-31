На смене диспетчеров в аэропорту Вашингтона не хватало людей

NYT: смена диспетчеров аэропорта Вашингтона была неполной во время аварии

Смена диспетчеров аэропорта Вашингтона имени Рональда Рейгана была неполной во время столкновения самолета и вертолета, при этом один диспетчер вел сразу несколько задач. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на предварительный отчет Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

По данным, представленным в отчете, единственный диспетчер, который находился на смене, одновременно вел координацию движения вертолетов и посадку самолетов. Еще одной из проблем, о которой сообщается в отчете, является общая частота для пилотов вертолетов и экипажей самолетов — фактически, экипажи разных классов воздушных судов могли слышать друг друга и приказы от диспетчеров.

В докладе также указано, что в Соединенных Штатах в данный момент проблема дефицита сотрудников распространена во всех регионах страны.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что пилоты вертолета, столкнувшегося с пассажирским самолетом в Вашингтоне, виновны в авиакатастрофе.

Пассажирский самолет Bombardier CRJ700, выполнявший рейс из Канзаса, столкнулся в воздухе с военным вертолетом Sikorsky H-60, совершавшим тренировочный полет, во время захода на посадку в аэропорту имени Рейгана 30 января.

Оба воздушных судна упали в реку Потомак. Выжить в авиакатастрофе никому не удалось. Среди пассажиров самолета находились чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также советская фигуристка Инна Волянская.

Ранее Трамп сообщил, что не обсуждал авиакатастрофу с Путиным.