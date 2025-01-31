Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На смене диспетчеров в аэропорту Вашингтона не хватало людей

NYT: смена диспетчеров аэропорта Вашингтона была неполной во время аварии
close
Carolyn Kaster/AP

Смена диспетчеров аэропорта Вашингтона имени Рональда Рейгана была неполной во время столкновения самолета и вертолета, при этом один диспетчер вел сразу несколько задач. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на предварительный отчет Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

По данным, представленным в отчете, единственный диспетчер, который находился на смене, одновременно вел координацию движения вертолетов и посадку самолетов. Еще одной из проблем, о которой сообщается в отчете, является общая частота для пилотов вертолетов и экипажей самолетов — фактически, экипажи разных классов воздушных судов могли слышать друг друга и приказы от диспетчеров.

В докладе также указано, что в Соединенных Штатах в данный момент проблема дефицита сотрудников распространена во всех регионах страны.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что пилоты вертолета, столкнувшегося с пассажирским самолетом в Вашингтоне, виновны в авиакатастрофе.

Пассажирский самолет Bombardier CRJ700, выполнявший рейс из Канзаса, столкнулся в воздухе с военным вертолетом Sikorsky H-60, совершавшим тренировочный полет, во время захода на посадку в аэропорту имени Рейгана 30 января.

Оба воздушных судна упали в реку Потомак. Выжить в авиакатастрофе никому не удалось. Среди пассажиров самолета находились чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также советская фигуристка Инна Волянская.

Ранее Трамп сообщил, что не обсуждал авиакатастрофу с Путиным.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами