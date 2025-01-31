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В Британии признали провал экономической войны Запада против России

FT: экономическая война Запада против России потерпела неудачу
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Владимир Сергеев/РИА Новости

Экономическая война Запада против России оказалась неудачной, Москве удалось избежать серьезных последствий введенных против нее санкций. Об этом пишет британская газета Financial Times.

В материале издания отмечается, что российская экономика на фоне продолжающейся специальной военной операции на Украине держится «на компетентности (и достаточной свободе действий) министерства финансов и центрального банка».

«В этом отношении экономическая война Запада потерпела неудачу», — говорится в сообщении.

Как пишет FT, Россия также избежала экономических последствий санкций в отношении нефти. Кроме того, каждый шаг Запада к созданию «эффективного санкционного режима» — будь то запрет прямого импорта нефти или ограничение судоходства и финансовых услуг — «сопровождался широким открытием путей отступления» для экономики РФ.

До этого госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что Соединенные Штаты приветствуют продление Европейским союзом санкций против России.

Ранее Захарова прокомментировала возможность встречи Лаврова и Рубио.

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