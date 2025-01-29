Генсек НАТО запланировал увеличить оборонные расходы

Генсек НАТО: нужно работать над увеличением расходов на оборону в альянсе

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время беседы с новым главой Пентагона Питом Хегсетом заявил, что нужно работать над увеличением расходов на оборону в альянсе. Об этом Рютте написал в соцсети X.

«Рассчитываю на совместную работу по увеличению оборонных расходов и производства для сильного альянса», — говорится в публикации.

В январе 2025 года стало известно, сколько денег страны НАТО потратили на поддержку Украины за три года. С февраля 2022 года оказали помощь Украине на $191,2 млрд, из них более половины предоставили США.

Из этой суммы $43,3 млрд ушли на финансирование бюджетных социальных расходов Украины, около $13,4 млрд — на гуманитарную помощь, вооружений было передано на $133,4 млрд.

США, по подсчетам агентства, выделили $103,8 млрд помощи. Большая их часть ($68,9 млрд) ушла на поставки оружия.

Германия выделила стране $17 млрд, что составляет 8,9% от всей помощи, переданной 32 странами НАТО. На Великобританию пришлось $14,8 млрд. Финансирование остальных стран альянса составило менее 5% от всей выделенной помощи.

До этого генсек НАТО на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что провал Украины в конфликте с Россией обойдется Североатлантическому альянсу и западным странам в целом в «триллионы» вместо «миллиардов».

Ранее генсек НАТО призвал страны альянса увеличить помощь Украине.