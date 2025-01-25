Названа сумма, которую страны НАТО потратили на Украину за три года

РИА: страны НАТО с 2022 года потратили на Украину более $190 млрд

Страны НАТО с февраля 2022 года оказали помощь Украине на $191,2 млрд, из них более половины предоставили США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минфина Украины, Кильского университета и открытые данные.

Из этой суммы $43,3 млрд ушли на финансирование бюджетных социальных расходов Украины, около $13,4 млрд — на гуманитарную помощь, вооружений было передано на $133,4 млрд.

США, по подсчетам агентства, выделили $103,8 млрд помощи. Большая их часть ($68,9 млрд) составляют поставки оружия.

Германия выделила стране $17 млрд, что составляет 8,9% от всей помощи, переданной 32 странами НАТО. На Великобританию пришлось $14,8 млрд. Финансирование каждой из других стран альянса составило менее 5% от всей выделенной помощи.

На этой неделе генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявлял, что провал Украины в конфликте с Россией обойдется Североатлантическому альянсу и западным странам в целом в «триллионы» вместо «миллиардов».

Ранее генсек НАТО призвал страны альянса увеличить помощь Украине.