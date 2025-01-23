Генсек НАТО считает, что провал Украины обойдется Западу в триллионы

Провал Украины в конфликте с Россией обойдется Североатлантическому альянсу и западным странам в целом в «триллионы» вместо «миллиардов». Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе дискуссии по Украине в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, передает РИА Новости.
Он отметил, что этот конфликт в том числе является геополитическим вопросом.
«Если Украина проиграет, то мы будем уже говорить не о 3% ВВП (затрат на оборону — ред.) вместо нынешних 2%, которые уже обязались тратить в альянсе, будут нужны дополнительные триллионы, а не миллиарды», — сказал Рютте.
Он добавил, что если Украина потерпит поражение в конфликте, то восстановление сдерживания со стороны альянса «будет иметь гораздо большую цену, чем сейчас».
Также Рютте заявил, что альянс должен увеличить, а не сокращать помощь Украине, чтобы изменить «неправильную» траекторию конфликта.
Ранее Трамп предрек Путину «большие проблемы» в случае отказа от сделки по Украине.