Генсек НАТО считает, что провал Украины обойдется Западу в триллионы

Генсек НАТО Рютте: провал Украины обойдется Западу в триллионы, а не в миллиарды

Провал Украины в конфликте с Россией обойдется Североатлантическому альянсу и западным странам в целом в «триллионы» вместо «миллиардов». Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе дискуссии по Украине в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, передает РИА Новости.

Он отметил, что этот конфликт в том числе является геополитическим вопросом.

«Если Украина проиграет, то мы будем уже говорить не о 3% ВВП (затрат на оборону — ред.) вместо нынешних 2%, которые уже обязались тратить в альянсе, будут нужны дополнительные триллионы, а не миллиарды», — сказал Рютте.

Он добавил, что если Украина потерпит поражение в конфликте, то восстановление сдерживания со стороны альянса «будет иметь гораздо большую цену, чем сейчас».

Также Рютте заявил, что альянс должен увеличить, а не сокращать помощь Украине, чтобы изменить «неправильную» траекторию конфликта.

Ранее Трамп предрек Путину «большие проблемы» в случае отказа от сделки по Украине.