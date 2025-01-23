Генсек НАТО призвал страны альянса нарастить помощь Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс должен увеличить, а не сокращать помощь Украине, чтобы изменить «неправильную» траекторию конфликта. Его слова, озвученные во время Всемирного экономического форума в Давосе, приводит РИА Новости.

По его словам, то, что сейчас происходит на фронте, неправильно, и это надо изменить.

Глава Североатлантического альянса также отметил, что украинский конфликт имеет «геополитическое» значение, поэтому все страны Запада обязаны участвовать в поддержке Украины.

22 января президент США Дональд Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу завершить украинский конфликт за 100 дней. Американский лидер также заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов к заключению сделки для урегулирования конфликта с Россией.

В июне прошлого года президент России Владимир Путин заявлял, что для начала российско-украинских мирных переговоров и прекращения огня Украина должна вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. От Киева также потребовали официально объявить об отказе вступать в НАТО.

Ранее Трамп предрек Путину «большие проблемы» в случае отказа от сделки по Украине.