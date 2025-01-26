Лукашенко заявил, что Белоруссия «больше не будет заниматься самоубийством»

Лукашенко: Белоруссия в 2020 году занималась самоубийством, это не повторится

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе пресс-конференции сравнил ситуацию с протестами в стране на выборах 2020 года с самоубийством. Его слова приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что такого «больше не повторится».

«Мы прививку в 2020 году получили. Мы умеем делать выводы. Больше этого не повторим. Нам это надо было? Нет. Мы это сегодня поняли», — сказал Лукашенко.

Также президент Белоруссии заявил, что обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным вопросы будущего, но об объединении двух стран в одно государство речи не было.

В 2020 году в Белоруссии проходили широкие антиправительственные протесты. После нескольких недель противостояния волнения постепенно сошли на нет, а некоторые участвовавшие в акциях белорусы покинули страну. О том, как это было — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лукашенко высказался об отмене Трампом указов Байдена в первые часы во главе США.