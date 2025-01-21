Лукашенко указал на нехватку важного элемента в политике США

Массовая отмена указов Джо Байдена новым президентом США, как это сделал Дональд Трамп, является признаком нестабильности в стране. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, слова которого передает агентство БелТА.

«Если сегодня один президент творит указы, а второй отменяет, это характеризует страну. Не только его самого, но страну. Значит, у вас серьезная нестабильность. У вас нет главного — преемственности», — сказал он.

Президент США Дональд Трамп в первый день своего пребывания в Белом доме подписал несколько десятков документов всего за 47 минут и 5 секунд. При этом он отвечал на вопросы журналистов. Новый глава государства, что его предшественник Джо Байден никогда такого не делал.

По данным Los Angeles Times, Трамп подписал указ по остановке программ США по оказанию помощи для Украины и других стран на 90 дней.

Ранее в США трансгендерной конгрессвумен запретили вход в женские туалеты.