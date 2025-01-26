Лукашенко заявил, что не обсуждал с Путиным объединение Белоруссии и России

Белорусский лидер Александр Лукашенко обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным вопросы будущего, однако об объединении двух стран в одно государство речи не было. Об этом сообщает ТАСС.

«Да, мы обсуждаем, как мы будем жить, как мы будем сотрудничать», — заявил он.

19 января состоялся телефонный разговор между Путиным и Лукашенко, в ходе которого лидеры «подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление союзничества». В ходе беседы российский лидер поздравил президента Белоруссии и белорусский народ с праздником Крещения Господня, а также пожелал Лукашенко успехов на предстоящих президентских выборах.

26 января в Белоруссии проходят президентские выборы. Избирательные участки, которые будут работать с 8:00 до 20:00, оборудованы тревожными кнопками и системами видеонаблюдения. В стране организовано более 5 тыс. участков для голосования, в том числе они оборудованы в ряде социальных объектов: больницах, санаториях, а также домах отдыха.

Ранее Лукашенко рассказал, куда первым делом поедет после выборов.