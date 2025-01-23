Противники Трампа заявили, что опасаются лишиться пенсии

Экс-чиновники в США, выступавшие против Дональда Трампа, нового главы Белого дома, опасаются лишиться федеральных пенсий. Об этом пишет агентство Associated Press со ссылкой на источники.

«Не только уголовные преследования беспокоят тех, кто перешел дорогу президенту Дональду Трампу. Есть и более прозаические виды возмездия: трудности с продлением паспортов, проверки налоговой службы и потеря федеральных пенсий. Некоторые обеспокоены тем, что могут обанкротиться, пытаясь очистить свои имена», — пишет издание.

Экс-советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, который стал его критиком, заявил, что любой, кто когда-либо не соглашался с новым президентом, должен беспокоиться о возмездии.

«Это довольно длинный список. Я думаю, что есть много людей, которые очень обеспокоены», — добавил он.

В декабре прошлого года Трамп в интервью NBC News пообещал не мстить своим противникам. По мнению политика, оппоненты поступали по отношению к нему несправедливо, но он не будет искать политического возмездия.

Ранее в Британии предупредили о возможной мести Трампа своим критикам.