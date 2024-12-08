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Трамп рассказал, какое возмездие ждет его противников

NBC: Трамп не будет мстить своим политическим противникам

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Brendan McDermid/Reuters

Следующий президент США Дональд Трамп в интервью NBC News пообещал не мстить своим противникам.

По мнению политика, оппоненты поступали по отношению к нему несправедливо, но он не будет искать политического возмездия.

«Я хочу, чтобы наша страна была успешной, не хочу возвращаться в прошлое. Успех [США] будет возмездием», — заявил политик.

В том же интервью Трамп пообещал, что помилует осужденных за штурм Капитолия 6 января 2021 года. Соответствующий указ он планирует выпустить в первый день на посту президента.

Против самого Трампа было возбуждено дело из-за событий, связанных со штурмом Капитолия. Оно было закрыто в ноябре 2024 года. Сторонники политика в январе 2021 года проникли в здание Капитолия, когда там проходило утверждение результатов выборов (по их итогам Трамп получил 232 голоса выборщиков, а действующий президент Джо Байден 306; Трамп отказался признать эти результаты), временно захватив здание. Позже Трамп осудил события, произошедшие в Капитолии, своей вины он не признал.

Ранее Трамп заявил, что мир «немного сходит с ума».

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