В Британии предупредили о возможной мести Трампа своим критикам

Новоизбранный президент США Дональд Трамп может отомстить своим критикам и обидчикам, ему присуща такая черта. Об этом написало британское издание Mirror.

Авторы статьи отмечают, что сейчас Трамп наслаждается своим успехом и выдыхает из-за того, что уголовные дела против него закроют, однако он все еще очень зол из-за действий по отношению к нему.

Вероятными целями Трампа, по мнению журналистов, могут стать действующий президент США Джо Байден, вице-президент и его главная соперница на выборах Камала Харрис, бывший конгрессмен-республиканец Лиза Чейни и экс-спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.

Также Mirror допускает нападение Трампа на судебную систему США из-за уголовного преследования.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. На выборах Трамп набрал 295 голосов.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее Bloomberg узнал, что Трамп меняет курс по Украине и Израилю до инаугурации.