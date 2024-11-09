Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Британии предупредили о возможной мести Трампа своим критикам

Mirror: Трамп очень зол и может отомстить своим обидчикам в США

close
Brian Snyder/Reuters

Новоизбранный президент США Дональд Трамп может отомстить своим критикам и обидчикам, ему присуща такая черта. Об этом написало британское издание Mirror.

Авторы статьи отмечают, что сейчас Трамп наслаждается своим успехом и выдыхает из-за того, что уголовные дела против него закроют, однако он все еще очень зол из-за действий по отношению к нему.

Вероятными целями Трампа, по мнению журналистов, могут стать действующий президент США Джо Байден, вице-президент и его главная соперница на выборах Камала Харрис, бывший конгрессмен-республиканец Лиза Чейни и экс-спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.

Также Mirror допускает нападение Трампа на судебную систему США из-за уголовного преследования.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. На выборах Трамп набрал 295 голосов.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее Bloomberg узнал, что Трамп меняет курс по Украине и Израилю до инаугурации.

Все новости на тему:
Выборы в США - 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами