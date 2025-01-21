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Лукашенко обратился к белорусам из-за «вооруженных банд у границ»

Лукашенко призвал сограждан к бдительности из-за вооруженных банд у границ
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Gavriil Grigorov/Sputnik/Pool/Reuters

Граждане Белоруссии должны проявлять бдительность, так как вблизи границ страны находятся «вооруженные группы», которые продолжают стремиться к захвату части территории и выдвижению требований к властям. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко во время встречи с работниками Минского автозавода, передает БелТА.

«Если вы заметили что-то необычное, сообщите нам. Мы проведем проверку», — заявил Лукашенко.

Он также напомнил, что в окрестностях страны по-прежнему находятся «вооруженные банды», находящиеся под наблюдением спецслужб.

«Мы работаем с ними... Они не оставили намерение захватить какой-либо участок земли и выдвинуть нам условия. Этого допустить нельзя. Поэтому, если что-то идет не так, дайте нам знать. Звоните в милицию или кому-то еще, сообщайте. У нас динамичное государство. Вам тоже следует заботиться о мире и безопасности. Это сейчас для нас приоритет», — добавил Лукашенко.

17 января Лукашенко заявил, что Белоруссия ведет диалог с западными странами, в том числе с Соединенными Штатами, по интересующим Минск направлениям, и, если удастся договориться, стороны будут сотрудничать.

Ранее Лукашенко назвал условие, при котором готов выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию.

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