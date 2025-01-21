Лукашенко назвал условие, при котором готов выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко готов поддержать выдвижение американского лидера Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, если тот докажет, что может урегулировать конфликты. Об этом сообщает БелТА.

«Если ты миротворец, работай на то, чтобы войн не было. <...> Если ты это сделаешь, ну хочешь быть нобелевским лауреатом — мы тоже тебя поддержим, представим. Хотя там уже Нобелевская премия ничего не значит», — сказал Лукашенко на встрече с работниками Минского автозавода.

Он также отметил, что Трампу следует думать не только о том, чтобы «осчастливить» одних лишь американцев, и напомнил, что США в последнее время себя «очень плохо ведут».

В ноябре номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира предложил депутат Верховной рады Украины Александр Мережко. По его мнению, американский политик сделал весомый вклад в развитие мира и еще имеет возможность сделать это в будущем.

Ранее Лукашенко высказался об отмене Трампом указов Байдена в первые часы во главе США.