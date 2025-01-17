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Лукашенко рассказал об интересе к Белоруссии со стороны США

Лукашенко: Белоруссия ведет диалог с Западом по интересующим направлениям
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Gavriil Grigorov/Sputnik/Pool/Reuters

Белоруссия ведет диалог с западными странами, в том числе с Соединенными Штатами, по интересующим Минск направлениям, и, если удастся договориться, стороны будут сотрудничать. Об этом сообщил президент страны Александр Лукашенко, его слова приводит агентство БелТА.

«Договоримся — будем сотрудничать, однако в основе должны лежать интересы нашего государства, приоритеты, которые мы определили», — сказал он.

Лукашенко отметил, что Белоруссия развивает экономические отношения в основном на Востоке, но в западных государствах существуют деловые круги, которые заинтересованы в сотрудничестве с Минском.

«Не секрет, что мы больше сегодня торгуем на восточном направлении, хотя от Запада мы не уходим окончательно. То, что их интересует и нам выгодно, — продаем, но не те объемы и не те деньги. Поэтому — восточное направление. Россия, Китай», — сказал белорусский лидер.

До этого Лукашенко заявил, что при формировании государственной инвестиционной программы на 2025 год нельзя тратить деньги «на барахло».

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссии не нужно «американское шоу» на выборах.

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