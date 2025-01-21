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В СФ ответили на слова Трампа о возможных «больших проблемах» России

Сенатор Климов: Вашингтон пугает РФ отказом от сделки по Украине, которой нет
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Алексей Куденко/РИА Новости

Вашингтон пугает Москву отказом от сделки по Украине, которой еще нет. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, комментируя слова президента США Дональда Трампа о «больших проблемах» для России в случае ее отказа от соглашения по Украине.

«Про сделку-то никто ничего не знает. И это на самом деле, по-моему, контрпродуктивный подход», — сказал сенатор.

По его словам, в ближайшем будущем должны быть установлены контакты между Трампом и президентом России Владимиром Путиным, о чем американский лидер неоднократно говорил. Климов отметил, что пока этот вопрос не решен в практическом плане.

Также он обратил внимание, что российский лидер неоднократно заявлял о том, что в такого рода переговорах власти РФ будут исходить прежде всего из интересов страны.

«Поэтому я не знаю, что имеет в виду господин Трамп, говоря про сделку. У меня иногда складывается впечатление, что ни он, ни его помощники до конца еще сами эти условия американской стороны не сформулировали в прикладном виде», — добавил сенатор.

До этого Трамп во время общения с журналистами в Белом доме заявил, что Путин якобы разрушает РФ, отказываясь от соглашения по Украине. По его словам, у «России будут большие проблемы», если Москва откажется от соглашения по урегулированию украинского конфликта.

Ранее Путин описал стратегию России по Украине после инаугурации Трампа.

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