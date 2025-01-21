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Трамп предрек Путину «большие проблемы» в случае отказа от сделки по Украине

Трамп предрек России большие проблемы в случае отказа от соглашения по Украине
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Mike Segar/Reuters

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме заявил, что президент России Владимир Путин якобы разрушает собственную страну, отказываясь от соглашения по Украине.

«Он [Путин] должен заключить сделку. Я думаю, что он разрушает Россию, не заключая сделку», — сказал Трамп.

По его словам, у «России будут большие проблемы», если Москва откажется от соглашения по урегулированию конфликта на Украине.

В то же время президент США сообщил, что планирует увидеться с российским лидером, как только будут организованы их переговоры, чтобы завершить кризис «как можно скорее». Шаги в этом направлении уже предпринимаются, указал он.

«Мы постараемся сделать это как можно быстрее. Знаете, война с Украиной и Россией никогда не должна была начаться», — заявил Трамп.

Накануне CNN передавал, что Трамп поручил организовать телефонный разговор с Путиным. Темой беседы станет урегулирование на Украине. Близкие к Кремлю источники подтверждают подготовку к разговору, но отмечают, что о личной встрече пока говорить не приходится — в частности, из-за того, что местом первого официального визита Трампа, скорее всего, станет Китай.

Ранее Путин обозначил основные условия урегулирования конфликта на Украине.

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