Путин обозначил основные условия урегулирования конфликта на Украине

После инаугурации Дональда Трампа президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности обозначил стратегический подход России к ситуации на Украине, выразив готовность к диалогу с Вашингтоном. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин, открывая совещание, отметил, что в Штатах проходит инаугурация новоизбранного президента. Говоря о вступлении Трампа в должность, Путин подчеркнул его «мужество» в предвыборный период, когда, по его словам, на его семью оказывалось «жесточайшее давление», включая попытки покушений.

Российский лидер выразил признательность команде республиканца за стремление к восстановлению прямых контактов и предотвращению глобального конфликта, приветствуя такой настрой. Также он поздравил Трампа с инаугурацией.

Путин заявил об открытости России к диалогу с новой американской администрацией по украинскому конфликту, подчеркнув, что «самое важное» — устранить первопричины кризиса, а целью урегулирования ситуации должен стать «долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов», а не «краткое перемирие» или «передышка» для перегруппировки сил.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что собирается встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. По словам Трампа, он планирует увидеться с главой РФ, как только будут организованы их переговоры, чтобы завершить конфликт на Украине «как можно скорее». Шаги в этом направлении уже предпринимаются.

Ранее Трамп ни разу не упомянул Россию и Украину в своей инаугурационной речи.