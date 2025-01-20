Страны Запада должны возбудить уголовное дело против президента Украины Владимира Зеленского за его призывы «откручивать голову», заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук. Запись его выступления опубликована на YouTube.

По его словам, Зеленский на глазах демократического сообщества во время выступления на пресс-конференции в Варшаве посоветовал политикам, которые занимаются выборами на Украине, открутить им голову.

Депутат считает, что правоохранительным органам США, Великобритании и ЕС необходимо возбудить уголовное дело против президента Украины из-за публичных призывов к насилию.

14 января покинувший Украину Дмитрук рассказал, что в марте 2022 года его похитили и пытали сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). По словам парламентария, «режим Зеленского» неоднократно пытался устранить его за политическую деятельность. В 2022 году Дмитрук и его коллеги подверглись нападению со стороны вооруженных людей, которые окружили их автомобиль. Их похитили, надели мешки на головы и жестоко избили.

Ранее в Раде назвали сообщниками преступлений тех, кто сплотился вокруг Зеленского.