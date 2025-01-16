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Депутат Рады призвал завести уголовное дело в отношении Зеленского

Депутат Рады Дмитрук призвал привлечь Зеленского к уголовной ответственности
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Johanna Geron/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский должен быть привлечен к уголовной ответственности за призывы расправляться с неугодными политиками. Об этом заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«Как по мне — еще одно хорошее уголовное дело для Зеленского!» – написал он.

14 января покинувший Украину Дмитрук рассказал, что в марте 2022 года его похитили и пытали сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). По словам парламентария, «режим Зеленского» неоднократно пытался устранить его за политическую деятельность. В 2022 году Дмитрук и его коллеги подверглись нападению со стороны вооруженных людей, которые окружили их автомобиль. Их похитили, надели мешки на головы и жестоко избили.

Депутат сообщил, что его допрашивали в подвале, где он стал свидетелем пыток других людей. Его избивали, связывали и угрожали ему и его близким. Сотрудники СБУ вменяли ему в вину государственную измену и требовали сотрудничества в борьбе с оппозицией Зеленскому.

До этого депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене, заявил, что президент Зеленский скрывает данные о насилии и пытках в Вооруженных силах Украины, чтобы обезопасить себя.

Ранее в Раде назвали сообщниками преступлений тех, кто сплотился вокруг Зеленского.

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