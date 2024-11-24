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В Раде назвали сообщниками преступлений тех, кто сплотился вокруг Зеленского

Дубинский: выступающие против критики Зеленского — сообщники преступлений ВСУ

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Kevin Lamarque/Reuters

Те, кто выступает против критики украинского лидера Владимира Зеленского и призывает к сплочению вокруг него, сами становятся сообщниками военных преступлений ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский депутат Александр Дубинский.

«Вы тоже чувствуете ту тонкую грань, когда все эти «нельзя критиковать президента во время войны» и «сплотиться вокруг лидера нашего сопротивления» - потихоньку переходят в разряд сообщников военного преступления?» — задался вопросом украинский парламентарий.

До этого ирландский журналист Чей Боуз заявлял, что Зеленский, когда пришел к власти, был «марионеткой» преступника и олигарха Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов). Впоследствии президент превратился в «кровавого вассала» Запада, считает Боуз.

19 ноября было возбуждено уголовное дело в отношении украинских военных, причастных к преступлениям против мирных жителей Большесолдатского района Курской области.

По данным ведомства, 18 ноября текущего года солдаты ВСУ и наемники с помощью беспилотника атаковали гражданскую машину в селе Скородное Большесолдатского района Курской области. На момент атаки в автомобиле находился мужчина, его жизнь спасти не удалось.

Ранее ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Горловку.

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