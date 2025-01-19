Опубликованы новые кадры прямой линии Путина с украинским народом в 2004 году

Соведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин выложил фрагмент трансляции прямой линии Владимира Путина с участием жителей Украины в 2004 году. Кадры он выложил в своем Telegram-канале.

Путин ответил на вопрос, планирует ли Россия создание политических сил для сближения двух народов.

«Инициировать и поддерживать из-за рубежа политические силы внутри Украины, особенно со стороны России, очень опасное дело, контрпродуктивное, может привести к обратному результату», — сказал он.

Недавно на Украине высказались о возможности мирных переговоров с российским президентом. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев не отказывался от принципа не вести прямых переговоров лично с российским лидером Путиным.

Осенью 2022 года Зеленский подписал указ, в котором констатируется невозможность проведения переговоров с Путиным. В документе украинский лидер заявил, что Киев готов к диалогу, но «с другим президентом России».

Ранее Трампа предупредили об изменениях целей Путина на Украине.