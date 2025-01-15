Украина подтвердила запрет на переговоры с Путиным

Глава МИД Украины Сибига: запрет на прямые переговоры с Путиным остается в силе

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев не отказывался от принципа не вести прямых переговоров лично с российским лидером Владимиром Путиным. Его слова приводит «Европейская правда».

Главу МИД спросили о позиции Украины относительно прямых переговоров с президентом России в контексте плана Дональда Трампа о скорейшем завершении конфликта.

Сибига заявил, что решение СНБО Украины о запрете «по состоянию на сегодняшний день» продолжает действовать.

Осенью 2022 года Зеленский подписал указ, в котором констатируется невозможность проведения переговоров с Путиным. В документе украинский лидер заявил, что Киев готов к диалогу, но «с другим президентом России».

Однако летом 2024 года Зеленский уже допускал возможность мирных переговоров с Путиным.

«Давайте честно, если мы хотим закончить войну и у нас есть все силы для этого, и если мир будет объединен вокруг Украины, — ну, что же, мы будем говорить с теми, кто в России все решает», — заявлял украинский президент.

Зеленский подчеркивал, что переговоры являются вынужденной мерой для завершения конфликта.

Ранее на Западе сочли, что Россия не откажется от своих целей на Украине.