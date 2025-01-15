Трампа предупредили об изменениях целей Путина на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп должен понять, что цели российского лидера в конфликте на Украине изменились. С таким заявлением выступил британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

«Будь я советником Трампа, то я дал бы ему понять: то, чего Путин хотел добиться в феврале 2022 года, сильно отличается от того, чего он хочет добиться в 2025 году, особенно когда видно, что он побеждает», — сказал он.

Меркурис подчеркнул, что избранный президент США продолжает недооценивать Россию и ее успехи, опираясь на недостоверные факты. Такое развитие событий может отразиться на потенциальных переговорах по урегулированию конфликта Москвы и Киева, полагает аналитик.

Накануне Трамп заявил, что намерен «очень быстро» организовать встречу с Путиным после своей инаугурации. На этом фоне издание Asia Times писало, что если Трамп действительно хочет добиться завершения конфликта на Украине, ему необходимо действовать как сильному лидеру в первую очередь в отношениях с президентом России Владимиром Путиным, а не Владимиром Зеленским.

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