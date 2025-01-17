Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шесть потенциальных министров Трампа пройдут проверку в сенате

В сенате США собеседуют потенциальных министров администрации Трампа
close
Lenin Nolly/Sipa USA/Reuters

Шесть кандидатов на ключевые должности в администрации избранного президента США Дональда Трампа предстали перед профильными комитетами сената на слушаниях по утверждению их кандидатур. Об этом сообщает РИА Новости.

Одним из первых в списке на утверждение значится телеведущий Питер Хегсет, предложенный Трампом на пост министра обороны США. Его подозревают в сексуальных домогательствах, злоупотреблении алкоголем и финансовых махинациях, что недавно вызвало скандал в конгрессе.

По мнению бывшего сотрудника Пентагона, работавшего в первый срок Трампа, Хегсет не обладает необходимым опытом для этой должности и может столкнуться с трудностями при получении одобрения сената.

Другие кандидатуры избранного президента также столкнулись с волной критики.

Избранный президент США официально вступит в должность 20 января 2025 года. Как устроена церемония и чего ожидать от предстоящего вступления в должность 47-го главы Белого дома — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, каких политиков Трамп пригласил на инаугурацию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами