Шесть потенциальных министров Трампа пройдут проверку в сенате

Шесть кандидатов на ключевые должности в администрации избранного президента США Дональда Трампа предстали перед профильными комитетами сената на слушаниях по утверждению их кандидатур. Об этом сообщает РИА Новости.

Одним из первых в списке на утверждение значится телеведущий Питер Хегсет, предложенный Трампом на пост министра обороны США. Его подозревают в сексуальных домогательствах, злоупотреблении алкоголем и финансовых махинациях, что недавно вызвало скандал в конгрессе.

По мнению бывшего сотрудника Пентагона, работавшего в первый срок Трампа, Хегсет не обладает необходимым опытом для этой должности и может столкнуться с трудностями при получении одобрения сената.

Другие кандидатуры избранного президента также столкнулись с волной критики.

Избранный президент США официально вступит в должность 20 января 2025 года. Как устроена церемония и чего ожидать от предстоящего вступления в должность 47-го главы Белого дома — в материале «Газеты.Ru».

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