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Стало известно, каких политиков Трамп пригласил на инаугурацию

Politico: Трамп пригласил на инаугурацию правых европейских политиков
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Carlos Barria/Reuters

Избранный американский президент Дональд Трамп пригласил на инаугурацию, которая пройдет 20 января, целый ряд правых европейских политиков. Об этом пишет Politico.

«Иностранные дипломаты обычно посещают мероприятие из вежливости, а главы государств и правительств обычно не присутствуют на нем», — говорится в статье.

По данным издания, Трамп не является сторонником традиций. Он пригласил на торжество лидеров, с которыми он разговаривал по телефону или приглашал в свою резиденцию в Мар-а-Лаго во Флориде. В список приглашенных входят президент Аргентины Хавьер Милей и председатель КНР Си Цзиньпин.

Кроме того, на инаугурацию приедут премьер-министр Италии Джорджа Мелони, бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, а также глава британской партии Reform UK Найджел Фараж.

Избранный президент США официально вступит в должность 20 января 2025 года. Как устроена церемония и чего ожидать от предстоящего вступления в должность 47-го главы Белого дома — в материале «Газеты.Ru».

Ранее был опубликован официальный портрет Трампа для инаугурации.

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