Стало известно, каких политиков Трамп пригласил на инаугурацию

Избранный американский президент Дональд Трамп пригласил на инаугурацию, которая пройдет 20 января, целый ряд правых европейских политиков. Об этом пишет Politico.

«Иностранные дипломаты обычно посещают мероприятие из вежливости, а главы государств и правительств обычно не присутствуют на нем», — говорится в статье.

По данным издания, Трамп не является сторонником традиций. Он пригласил на торжество лидеров, с которыми он разговаривал по телефону или приглашал в свою резиденцию в Мар-а-Лаго во Флориде. В список приглашенных входят президент Аргентины Хавьер Милей и председатель КНР Си Цзиньпин.

Кроме того, на инаугурацию приедут премьер-министр Италии Джорджа Мелони, бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, а также глава британской партии Reform UK Найджел Фараж.

Избранный президент США официально вступит в должность 20 января 2025 года. Как устроена церемония и чего ожидать от предстоящего вступления в должность 47-го главы Белого дома — в материале «Газеты.Ru».

Ранее был опубликован официальный портрет Трампа для инаугурации.