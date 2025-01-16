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Польша отказалась говорить об осужденном в Белоруссии журналисте Почобуте

Лукашенко: Польша отказалась от диалога об осужденном в Белоруссии журналисте
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Леонид Щеглов/БелТА

Польская сторона отказалась говорить о возвращении на родину осужденного в Белоруссии журналиста Анджея Почобута. Об этом журналистам сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова приводит агентство БелТА.

«Они отказались от Почобута. Насколько меня информируют, даже Почобут не хочет туда ехать», — сказал глава государства в ходе посещения Минского городского технопарка.

Лукашенко отметил, что Почобут является гражданином Белоруссии, и за совершенные преступления он ответил по закону.

«Дальше будем смотреть», — резюмировал он.

В августе руководитель Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера заявлял, что Польша ведет переговоры об освобождении журналиста Анджея Почобута, который находится в тюрьме в Белоруссии.

В августе 2023 года замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что Белоруссии очень просто наладить отношения с Польшей, поскольку для этого потребуется всего нескольких шагов. Дипломат призвал Минск прекратить нападения на польскую границу, а также освободить белорусско-польского журналиста Почобута и других заключенных.

Ранее в МИД Белоруссии посоветовали Польше не вмешиваться в дела Минска.

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