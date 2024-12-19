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В МИД Белоруссии посоветовали Польше не вмешиваться в дела Минска

МИД Белоруссии: Польше не стоит пытаться дестабилизировать ситуацию в стране
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Павел Головкин/AP

Польские власти должны отказаться от попыток раскачать обстановку в Белоруссии, заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел республики Анатолий Глаз. Его цитирует РИА Новости.

«Предостерегаем горячие головы в Варшаве от намерения открытого вмешательства во внутренние дела суверенного государства и попыток дестабилизации ситуации в Беларуси из-под примеряемой короны председателя Европы», — высказался дипломат.

Он отметил, что в списке приоритетов Польши на время председательствования в первой половине 2025 года — введение санкций, развитие оборонной промышленности и «деструктивная деятельность» в киберпространстве.

Глаз призвал решать проблемные вопросы за столом переговоров, а не выдумывать противодействия «гибридным угрозам».

Польша станет председателем ЕС с 1 января. По словам сенатора Алексея Пушкова, во второй половине 2024 года в ЕС председательствовала Венгрия. Будапешт за это время сделал многое для продвижения идеи о необходимости переговоров.

Однако Польша может начать «тянуть в другую сторону», заняв место Венгрии и будучи председателем в ЕС, полагает сенатор.

Ранее премьер Польши заявил, что страны Запада устали от украинского конфликта.

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