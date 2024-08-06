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Польша ведет переговоры с Белоруссией об освобождении из тюрьмы своего журналиста

Польша ведет переговоры с Белоруссией об обмене своего журналиста Почобута

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Леонид Щеглов/БелТА

Польша ведет переговоры об освобождении журналиста Анджея Почобута, который находится в тюрьме в Белоруссии. Об этом заявил руководитель Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера в интервью телеканалу TVN.

Глава нацбезопасности отметил, что Варшава получит гораздо больше выгоды от нового обмена заключенными, чем от освобождения россиянина Павла Рубцова, который был выпущен из польской тюрьмы по просьбе США в рамках крупного обмена с Россией. Польская оппозиция обвинила правительство в том, что оно не смогло обменять Рубцова на Почобута.

«Тема Анджея Почобута поднималась как при предыдущем, так и при нынешнем правительстве. Это наш абсолютный приоритет», — добавил Сивера.

В прошлом году замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что Белоруссии очень просто наладить отношения с Варшавой, это потребует всего нескольких шагов, передает RMF. Так он отреагировал на слова белорусского президента Александра Лукашенко о том, что необходимо улучшить отношения с польской стороной, поскольку страны являются соседями, «а соседей не выбирают».

Ранее в Польше заявили об упадке армии Европы.

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