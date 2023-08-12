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В Польше оценили призыв Лукашенко к налаживанию отношений

В МИД Польши назвали условия для налаживания отношений Варшавы и Минска

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eadaily.com

Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что Белоруссии очень просто наладить отношения с Варшавой, это потребует всего нескольких шагов, передает RMF. Так он отреагировал на слова белорусского президента Александра Лукашенко о том, что необходимо улучшить отношения с польской стороной, поскольку страны являются соседями, «а соседей не выбирают».

«Просто изменить нарратив абсолютно недостаточно. Если Беларусь хочет иметь хорошие отношения с Польшей, путь к этому очень прост. Прекращение нападений на нашу границу, освобождение [белорусско-польского журналиста] Анджея Почобута и других заключенных — в тюрьмах Беларуси находится более 1000 человек», — отметил Яблонский.

Он добавил, что у Польши нет никаких враждебных намерений по отношению к Белоруссии. Яблонский подчеркнул, что Варшаве не нужны плохие отношения с Минском.

«Наоборот, мы бы хотели, чтобы они были как можно лучше, но так себя ведут белорусские власти, и они несут полную ответственность за наши плохие отношения. Беларусь — просто враждебное Польше государство», — заключил Яблонский.

Ранее Лукашенко назвал «бешеными» границы Польши, Литвы и Латвии.

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