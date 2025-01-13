В ЕС анонсировали выделение нового пакета гумпомощи Украине и Молдавии

ЕК сообщила о выделении пакета гумпомощи Украине и Молдавии на сумму €148 млн

Европейский союз (ЕС) выделит новый пакет гуманитарной помощи для Украины и Молдавии на общую сумму €148 млн. Об этом сообщается на официальном сайте Европейской комиссии (ЕК).

«Новое финансирование <...> продолжит поддержку жизненно важной гуманитарной помощи как на Украине, так и в Молдавии, и увеличит общую сумму гуманитарной помощи, выделенной ЕК, до более чем €1,1 млрд», — говорится в заявлении.

Из текста следует, что Брюссель потратит €140 млн на помощь Киеву. Эти деньги будут использованы для поддержки наиболее уязвимых слоев населения на Украине, в первую очередь на юге и востоке страны. Людям предоставят питьевую воду и продукты, а также помогут с оплатой жилья и медицинских услуг.

«[В настоящее время на Украине] около 12,7 млн человек нуждаются в срочной помощи», — подчеркнули в ЕК.

Кишинев, в свою очередь, получит €8 млн от регионального содружества. Соответствующие средства потратят на оказание помощи украинским беженцам, находящимся в республике, и принимающим их молдавским общинам.

Также в публикации отмечается, что 13 января на Украину прибудет член Европейской комиссии по антикризисному управлению Аджа Лябиб. Целью ее визита станет «поддержка текущих усилий ЕС» по оказанию Киеву критически важной помощи.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин объявил о выделении пакета военной помощи для Украины на сумму $500 млн.