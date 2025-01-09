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США объявили о последнем пакете помощи Украине от администрации Байдена

Остин на заседании в Германии объявил о пакете помощи Украине на сумму $500 млн
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Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Американский министр обороны Ллойд Остин в ходе заседания контактной группы, которое проходит на базе «Рамштайн» в Германии, объявил о выделении последнего пакета военной помощи Украине от администрации уходящего президента США Джо Байдена. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

По информации журналистов, в рамках данного пакета Вашингтон предоставит Киеву технику и боеприпасы на общую сумму $500 млн.

«В пакет <...> войдут ракеты для ПВО (систем противовоздушной обороны. — «Газета.Ru»), ракеты «воздух — земля», оборудование для [истребителей] F-16», — рассказал глава военного ведомства США.

При этом украинский лидер Владимир Зеленский выразил участникам заседания благодарность за средства ПВО, уже поставленные в зону конфликта. В то же время он упрекнул зарубежных партнеров в том, что они не в полном объеме выполнили данные Киеву обещания по поставкам систем противовоздушной обороны.

9 января на американской базе «Рамштайн», расположенной в Германии, проходит заседание контактной группы по ситуации на Украине. Ожидается, что по итогам встречи стороны утвердят планы поддержки Киева на срок до 2027 года.

Ранее в министерстве обороны США раскрыли общую сумму военной помощи, которую союзники оказали Украине после начала конфликта.

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