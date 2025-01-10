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Пентагон утверждает, что США не поставляли Киеву новые типы вооружений

США не принимали решения расширить перечень вооружений для отправки на Украину
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Kevin Lamarque/Reuters

Соединенные Штаты не принимали решения о добавлении новых типов оружия в список поставок для Украины и Киев продолжает получать ту же помощь, что и прежде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Пентагона.

«Нет, новых средств не было», — сказано в сообщении.

В Пентагоне отметили, что в рамках последнего объявленного пакета военной помощи Вашингтон передаст Вооруженным силам Украины те же виды вооружений, что уже были переданы ранее.

9 января США объявили о последнем пакете помощи Украине от администрации Байдена. В рамках него Киев получит технику и боеприпасы на общую сумму $500 млн. В частности, в пакет войдут ракеты для ПВО и оборудование для истребителей F-16.

10 января кипрский журналист Алекс Христофору назвал ужасным решение президента США Джо Байдена о выделении Украине нового пакета помощи на фоне ситуации в Калифорнии, охваченной пожарами.

Ранее эксперт оценил вероятность отказа Трампа от поставок оружия Киеву.

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