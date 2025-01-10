Эксперт оценил вероятность отказа Трампа от поставок оружия Киеву

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «Радио 1» прокомментировал сообщения западных СМИ о скептицизме, проявляемом командой избранного президента США Дональда Трампа относительно военной помощи Украине. По мнению эксперта, новая администрация Соединенных Штатов продолжит поставлять оружие Киеву.

«Соединенным Штатам выгодно поставлять оружие на Украину. Выделяя деньги на Украину, они выделяют деньги военно-промышленному комплексу. [Глава Пентагона Ллойд] Остин, Энтони Блинкен, госсекретарь Соединенных Штатов, не раз утверждали, что 90% помощи, которую выделяют Соединенные Штаты на Украину, остается в США», — отметил Литовкин.

Он также напомнил, что США начали поставлять арсеналы Киеву как раз во время первого президентского срока Трампа.

В январе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон будет отправлять Украине военную помощь до последнего дня администрации президента Джо Байдена. Чиновник подчеркнул, что Соединенные Штаты готовы сделать все, чтобы Киев был готов либо продолжать боевые действия в течение 2025 года, либо вести переговоры с Москвой с позиции силы.

Ранее в США ушла в отставку ведущий координатор поставок оружия Украине.