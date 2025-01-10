Журналист раскритиковал Байдена за помощь Украине на фоне пожаров в Калифорнии

Журналист Христофору упрекнул Байдена за помощь Украине на фоне пожаров в США

Кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети X назвал ужасным решение президента США Джо Байдена о выделении Украине нового пакета помощи на фоне ситуации в Калифорнии, охваченной пожарами.

«С учетом того, что происходит в Южной Калифорнии, ужасно объявлять об увеличении помощи Украине», — написал Христофору.

7 января в западной части округа Лос-Анджелес, расположенного в штате Калифорния, начался усиливаемый ветром лесной пожар. Впоследствии огонь охватил три района — Пасифик-Палисейдс, Итон и Херст.

Власти объявили обязательную эвакуацию населения в зоне ЧП, в результате чего свои дома покинули около 70 тыс. человек.

В зоне бедствия оказались также известные личности, включая актрису Пэрис Хилтон и участников шоу «Голливудские холмы». По оценкам экспертов, ущерб от пожаров уже превысил $50 млрд.

9 января США объявили о последнем пакете помощи Украине от администрации Байдена. В рамках него Киев получит технику и боеприпасы на общую сумму $500 млн. В частности, в пакет войдут ракеты для ПВО и оборудование для истребителей F-16.

Ранее тушивший пожар в Калифорнии самолет столкнулся с беспилотником.