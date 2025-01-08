Трамп обратился в Верховный суд на фоне разбирательства в суде Нью-Йорка

Избранный президент США Дональд Трамп подал ходатайство в Верховный суд с просьбой приостановить разбирательство в суде Нью-Йорка, который должен вынести приговор по делу о выплатах порноактрисе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд должен распорядиться о немедленной приостановке уголовного разбирательства в отношении президента Трампа в суде первой инстанции Нью-Йорка», — следует из документа.

В ходатайстве также указано, что слушание по вынесению приговора по уголовному делу, назначенное на 10 января 2025 года, также должно быть приостановлено.

Трамп в связи с предстоящей инаугурацией 20 января защищен иммунитетом от уголовного преследования, этот факт подтвердил Верховный суд.

В конце мая присяжные признали Дональда Трампа виновным в фальсификации документов для сокрытия выплат за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс. Максимальное наказание по этому обвинению — свыше 130 лет тюрьмы. Сам избранный президент США свою вину отрицал, заявляя, что дело является политически мотивированным. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп опубликовал карты США с присоединенной Канадой.