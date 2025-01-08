Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп опубликовал карты США с присоединенной Канадой

Трамп опубликовал две карты США с присоединенной Канадой
close
Steven Hirsch/New York Post via AP

Избранный президент США Дональд Трамп выложил на своей странице в соцсети Truth Social две карты Соединенных Штатов с присоединенной Канадой.

«О, Канада!», - подчеркнул он.

На первой опубликованной карте территория Канады окрашена в цвета американского флага, а на второй карте Канада закрашена таким же цветом, что и территория США. На ней написано «Соединенные Штаты».

До этого лидер оппозиционной Консервативной партии Канады Пьер Пуальевр заявил о своей решимости сохранить независимость и территориальную целостность страны в случае своего избрания на пост премьер-министра.

Помимо этого, Пуальевр пообещал укрепить безопасность границ страны, в том числе и в Арктике. Он заверил, что восстановит вооруженные силы страны и вернет контроль над границей, а также обеспечит контроль над Арктикой, не допуская туда Россию и Китай.

6 января Трамп после заявления премьер-министра Канады Джастина Трюдо о готовящейся отставке предложил его стране присоединиться к Соединенным Штатам в качестве 51-го штата.

Ранее в Канаде ответили на предложение Трампа о включении страны в состав США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами