Трамп опубликовал карты США с присоединенной Канадой

Избранный президент США Дональд Трамп выложил на своей странице в соцсети Truth Social две карты Соединенных Штатов с присоединенной Канадой.

«О, Канада!», - подчеркнул он.

На первой опубликованной карте территория Канады окрашена в цвета американского флага, а на второй карте Канада закрашена таким же цветом, что и территория США. На ней написано «Соединенные Штаты».

До этого лидер оппозиционной Консервативной партии Канады Пьер Пуальевр заявил о своей решимости сохранить независимость и территориальную целостность страны в случае своего избрания на пост премьер-министра.

Помимо этого, Пуальевр пообещал укрепить безопасность границ страны, в том числе и в Арктике. Он заверил, что восстановит вооруженные силы страны и вернет контроль над границей, а также обеспечит контроль над Арктикой, не допуская туда Россию и Китай.

6 января Трамп после заявления премьер-министра Канады Джастина Трюдо о готовящейся отставке предложил его стране присоединиться к Соединенным Штатам в качестве 51-го штата.

Ранее в Канаде ответили на предложение Трампа о включении страны в состав США.