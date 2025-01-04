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В США похвалили российский истребитель, с которым «никто не сравнится»

MWM: ни один истребитель пятого поколения не сравнится с Су-57 по испытанности
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Tingshu Wang/Reuters

Российский истребитель Су-57 значительно превосходит своих зарубежных конкурентов по степени испытанности на поле боя. Об этом пишет американский журнал Military Watch Magazine.

«Благодаря участию Су-57 в операциях на Украине с начала 2022 года, с ним все еще совершенно никто не сравнится из истребителей своего поколения по степени испытанности в боях с высокой интенсивностью», - говорится в сообщении издания.

Отмечается, что Су-57 в зоне СВО выполняет широкий спектр задач. Среди прочего истребитель имеет возможность подавлять противовоздушную оборону противника, а также наносить высокоточные удары по целям.

В конце декабря издание InfoBRICS сообщало, что российская ракетная система средней дальности «Орешник» и истребители Су-57, Су-34 и Су-35С доказали свою эффективность и стали козырями российской армии в зоне специальной военной операции на Украине.

Ранее в российскую армию поступила партия Су-57 и Су-34.

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